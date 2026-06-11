В Башкирии увеличат составность электричек

«Башкортостанская ППК» совместно с региональным министерством транспорта обеспечила повышенную транспортную доступность на период длительных выходных, связанных с празднованием Дня России. Как сообщили в компании, на ряде пригородных маршрутов с 11 по 14 июня существенно увеличена составность поездов.
Наиболее заметные изменения касаются увеличения количества вагонов в популярных направлениях.
11 июня:
— Уфа (17:16) — Приютово (21:10) — Абдулино (21:52): составность увеличена с 4 до 7 вагонов;
— Дема (16:46) — Иглино (17:45) и № 7421 Иглино (18:01) — Приютово (21:58): составность выросла с 6 до 12 вагонов.
12 июня:
— Приютово (8:31) — Улу-Теляк (14:12): с 4 до 7 вагонов;
— Приютово (5:55) — Уфа (8:58): с 6 до 12 вагонов.
Также на период с 11 по 14 июня вместо 3-вагонного рельсового автобуса на маршруте Уфа — Кумертау — Оренбург будет курсировать современный электропоезд ЭС104 «Финист» в 5-вагонном исполнении по следующим рейсам:
— Уфа (16:05) — Кумертау (20:27) — Оренбург (22:45);
— Уфа (7:43) — Кумертау (11:43) — Оренбург (14:01);
— Оренбург (15:07) — Кумертау (17:24) — Уфа (21:30).
На 12–15 июня аналогичным 5-вагонным «Финистом» будет обслуживаться рейс Оренбург (5:12) — Кумертау (7:34) — Уфа (11:55).
На 12–14 июня составность двухсистемного электропоезда ЭС-105 «Финист» на маршрутах Уфа — Белорецк увеличена с 5 до 10 вагонов:
— Уфа (7:08) — Белорецк (12:06);
— Белорецк (17:52) — Уфа (22:19).
На 14 июня на участках с использованием электропоездов «Ласточка» составность увеличена с 6 до 12 вагонов:
— Шакша (8:22) — Приютово (12:13);
— Приютово (15:45) — Тавтиманово (20:16).
12 июня также увеличен состав рейса Инзер (9:36) — Уфа (13:16): с 4 до 6 вагонов.
В «Башкортостанской ППК» подчеркнули, что все меры приняты для комфортной и безопасной перевозки пассажиров в праздничные дни. Пассажирам рекомендуется заранее приобретать билеты и планировать поездки с учетом увеличенного количества мест.
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня России вносятся изменения в график движения пригородных поездов.
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