В Башкирии изменится график движения электричек

В связи с празднованием Дня России вносятся изменения в график движения пригородных поездов.
11, 12, 13, 14, 15 июня 2026 года назначается поезд:
№ 6405/7407 Аша (отпр. 17.54) – Уфа (приб. 19.56, отпр.20.31) – Раевка (приб. 22.39).
11, 12, 13, 14 июня 2026 года назначается поезд:
№ 7421/7423 Иглино (отпр. 18.01) – Приютово (приб. 21.58, отпр. 22.01) – Абдулино (приб. 22.39).
11, 15 июня 2026 года назначается поезд:
№ 6428 Дема (отпр. 13.41) – Аша (приб. 15.53).
12, 13, 14, 15 июня 2026 года назначается поезд:
№ 7424/7426/7432 Абдулино (отпр. 05.13) – Приютово (приб. 05.48, отпр. 05.55) – Уфа (приб. 08.58, отпр. 09.06) – Аша (приб. 10.53).
12, 13, 14 июня 2026 года назначаются поезда:
№ 7162/7160/7158 Дёма (отпр. 13.41) – Усть-Катав (приб. 17.26, отпр. 17.27) – Челябинск (приб. 23.05);
№ 6438/6440 Дёма (отпр. 18.12) – Мурсалимкино (приб. 22.53);
№ 6411 Иглино (отпр. 05.55) – Уфа (приб. 06.40);
№ 6436 Раевка (отпр. 06.06) – Уфа (приб. 08.19);
№ 7427/7425 Шакша (отпр. 08.22) – Приютово (приб. 12.13, отпр. 12.16) – Абдулино (приб. 12.54);
№ 7422/7428 Абдулино (отпр. 15.00) – Приютово (приб. 15.41, отпр. 15.45) – Тавтиманово (приб. 20.16);
№ 7461 Уфа (отпр. 18.26) – Кандры (приб. 21.13).
13, 14, 15 июня 2026 года назначаются поезда:
№ 7437/6437 Мурсалимкино (отпр. 05.13) – Дёма (приб. 09.58);
№ 7157/7159/7161 Челябинск (отпр. 06.04) – Усть-Катав (приб. 11.39, отпр. 11.40) – Дёма (приб. 15.24).
11 июня 2026 года назначается поезд
№ 6415 Тавтиманово (отпр. 14.04) – Дёма (приб. 15.24).
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