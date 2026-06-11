В Башкирии строители газовой горелкой сожгли гнездо с птенцами сокола

В Благовещенске рабочие при ремонте крыши жилого дома сожгли газовой горелкой гнездо с птенцами сокола-пустельги. Об этом стало известно благодаря сотрудникам центра помощи хищным птицам «Сапсан» в Уфе.
Как сообщается в официальной группе сообщества, трагедия произошла 9 июня на крыше дома по улице Братьев Першиных, 5. Два птенца погибли в гнезде — сгорели заживо. Третьему удалось спастись: он выпрыгнул с высоты многоэтажки. Падение не причинило птице серьезных травм, оперение пострадало незначительно. Спасенного птенца неравнодушные люди доставили в центр.
10 июня специалисты «Сапсана» выехали на место происшествия вместе с местными жителями. Была вызвана полиция, подано заявление по факту жестокого обращения с животными.
В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции там оказались лица, предположительно причастные к произошедшему. Они доставлены в отдел полиции для разбирательства.
Напомним, сокол-пустельга занесен в Красные книги многих регионов России и находится под охраной.
Ранее сообщалось, что в Уфе у сапсанов вылупились все три птенца.
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