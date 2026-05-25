В Уфе у сапсанов вылупились все три птенца

В семье соколов-сапсанов тройное прибавление. Вылупились три птенца. Таким образом, за семь лет проекта по видеотрансляции жизни краснокнижных птиц, которые гнездятся на крыше высотного здания банка, в башкирской столице появились на свет уже 17 птенцов. Прошлой весной сапсаны в Уфе потомства не принесли.
Сейчас новоиспеченные родители заняты уходом за своими пернатыми малышами. На кадрах трансляции видно, как папа возвращается в гнездо с добычей и мама кормит птенцов. Ранее «Башинформ» писал о том, что первый малыш вылупился 22 мая.
Традиционно, в возрасте трех недель, птенцов окольцуют. Все получат именные «уральские» кольца, которые помогут орнитологам в дальнейшем наблюдении за птицами.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.