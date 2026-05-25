В Уфе у сапсанов вылупились все три птенца

В семье соколов-сапсанов тройное прибавление. Вылупились три птенца. Таким образом, за семь лет проекта по видеотрансляции жизни краснокнижных птиц, которые гнездятся на крыше высотного здания банка, в башкирской столице появились на свет уже 17 птенцов. Прошлой весной сапсаны в Уфе потомства не принесли.

Сейчас новоиспеченные родители заняты уходом за своими пернатыми малышами. На кадрах трансляции видно, как папа возвращается в гнездо с добычей и мама кормит птенцов. Ранее «Башинформ» писал о том, что первый малыш вылупился 22 мая.

Традиционно, в возрасте трех недель, птенцов окольцуют. Все получат именные «уральские» кольца, которые помогут орнитологам в дальнейшем наблюдении за птицами.