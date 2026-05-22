В семье уфимских сапсанов вылупился первый птенец

У пары сапсанов, которые гнездятся на крыше высотного банка в Уфе, вылупился первый птенец. Появление маленького сокола зафиксировала камера, установленная над гнездовой площадкой.
Напомним, в этом году у птиц в кладке было три яйца. Орнитологи ожидают, что оставшиеся два тоже вылупятся в ближайшее время.
Традиционно, в возрасте трех недель, птенцов окольцуют. Все получат именные «уральские» кольца, которые помогут орнитологам в дальнейшем наблюдении за птицами.
Напомним, соколы-сапсаны гнездятся на крыше здания банка уже более 20 лет и регулярно выводят здесь потомство. Онлайн-наблюдение за семьей сапсанов на крыше банка проводится с 2019 года. За шесть лет проекта выросли 14 птенцов.
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