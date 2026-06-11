В Башкирии работу пунктов весового контроля признали неэффективной

Аудиторы контрольно-счетной палаты Башкирии признали работу пунктов весогабаритного контроля неэффективными. Эксперты отметили, что многие из 20 автоматических пунктов простаивали по ряду причин. Основная причина неработоспособности – дефекты дорог или поломки оборудования.
«Из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля создаётся риск неэффективного расходования бюджетных средств на содержание АПВГК и снижается эффективность инвестиций в сохранность региональных дорог», - отметили в КСП.
По итогам проверок в Транспортную дирекцию и Центр организации дорожного движения внесли представления для устранения выявленных нарушений. Чиновников, виновных в допущенных нарушениях, привлекут к ответственности.
О том, как в Башкирии работают пункты весового контроля, читайте в аналитическом материале «Башинформа».
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