В Башкирии работу пунктов весового контроля признали неэффективной

Аудиторы контрольно-счетной палаты Башкирии признали работу пунктов весогабаритного контроля неэффективными. Эксперты отметили, что многие из 20 автоматических пунктов простаивали по ряду причин. Основная причина неработоспособности – дефекты дорог или поломки оборудования.

«Из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля создаётся риск неэффективного расходования бюджетных средств на содержание АПВГК и снижается эффективность инвестиций в сохранность региональных дорог», - отметили в КСП.

По итогам проверок в Транспортную дирекцию и Центр организации дорожного движения внесли представления для устранения выявленных нарушений. Чиновников, виновных в допущенных нарушениях, привлекут к ответственности.

О том, как в Башкирии работают пункты весового контроля, читайте в аналитическом материале «Башинформа».