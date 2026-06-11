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12:57 (UTC+5), 11 Июня 2026

Радий Хабиров рассказал, как прошёл форум «Управдом» в Уфе

В нём принимают участие представили ЖКХ и активисты-общественники.

Фото: Олег Яровиков | Башинформ
Элина Ахметова

Сегодня, 11 июня, в Уфе состоялся ставший традиционным форум «Управдом». Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях напомнил, для чего он инициировал эти встречи.

«Сфера ЖКХ — очень чувствительная и, пожалуй, одна из самых сложных. У нас практически нет домов, где бы у жителей не возникали вопросы по ремонту и содержанию. И к сожалению, не всегда ответы на них люди получают оперативно. Чтобы решать такие проблемы, работать системно, уже в седьмой раз мы проводим форум „Управдом“.

Приглашаем на него представителей отраслевых министерств и ведомств, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, активных жителей. Обсуждаем самое острое, наболевшее, актуальное. Такие встречи проходят сначала во всех муниципалитетах, а один раз в год мы собираем всех на большой форум в Уфе.

Это важная площадка для диалога с людьми. Непростого, часто изматывающего, но жизненно необходимого. У нас очень много неравнодушных, пассионарных жителей, которые искренне болеют за свой дом, за порядок и чистоту. Низкий им поклон за эту позицию. А наша задача — обеспечить условия для комфортной жизни», — написал руководитель республики.

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