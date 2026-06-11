Рабочий день 11 июня в Башкирии будет коротким

Сегодня, 11 июня, жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день. Так как он предшествует праздничному дню, работодатели, согласно Трудовому кодексу, должны отпустить сотрудников домой на час раньше.

Впереди жителей региона ждут длинные выходные в честь празднования Дня России, который в этом году выпадает на пятницу. Таким образом, сотрудники, занятые на пятидневке, будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

Ранее «Башинформ» рассказывал о турах на один день в Башкирии.