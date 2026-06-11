Луна в выходные покажет на Марс

Ночью 13 июня убывающая Луна поможет увидеть Марс, который не было видно несколько месяцев из-за близости к Солнцу. За два дня до новолуния Луна будет выглядеть как очень тонкий серпик: Солнцем будет освещено всего 7,2% лунного диска. Марс в то утро взойдет в 3.10 и будет виден правее и ниже Луны, ближе к горизонту. Для его наблюдения лучше воспользоваться биноклем и выбрать место с открытым горизонтом на северо-восток. А на днях Луна показывала нам Сатурн.