Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн

В ночь на 10 июня при условии отсутствия облаков можно увидеть Сатурн. Найти его поможет убывающая Луна. Спутница Земли Луна будет выглядеть как серп — сейчас освещается только треть лунного диска. Луна появится над восточным горизонтом в два часа ночи, Сатурн взойдет на полчаса позже и будет виден как яркая звездочка левее и ниже Луны. Видимость Сатурна продлится до рассвета, а Луна будет видна и днём: она зайдет за западный горизонт только в 15 часов, рассказали в уфимском планетарии.
Луна «встречается» с Сатурном каждый лунный месяц.
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