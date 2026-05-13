Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн рядом с Луной

Как пояснили в Уфимском городском планетарии, после того как Сатурн прошел соединение с Солнцем 25 марта, он должен был быть виден на утреннем небе, но последние месяцы он восходил только на несколько минут раньше Солнца и не был виден на фоне светлого неба. Постепенно его видимость улучшается, он восходит всё раньше и раньше, и в конце мая будет восходить на 1 час 40 минут раньше Солнца, появившись перед рассветом низко над горизонтом на востоке в созвездии Кита.

14 мая увидеть его на утреннем небе поможет старая Луна. Она взойдет утром в 03.55 и за три дня до новолуния будет выглядеть как узкий серп: Солнцем будет освещено всего 11% лунного диска. Сатурн взойдет на 20 минут позже. И перед самым рассветом эти светила будут видны на востоке очень низко над горизонтом: Сатурн — в созвездии Кита, Луна — в созвездии Рыб.

«И хотя Сатурн, как и Луна, виден невооруженным глазом, но условия их видимости не очень благоприятны, так что для их наблюдения лучше воспользоваться биноклем», — посоветовали в планетарии.

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