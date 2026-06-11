Что стало причиной трагедии с детьми в Салаватском районе Башкирии

Напомним, 10 июня в результате пожара в частном доме в деревне Новые Каратавлы погибли трое несовершеннолетних детей. Следственные органы продолжают работу на месте происшествия, устанавливая точную причину возгорания. Ход процессуальной проверки находится на контроле у руководства республики.

Почему же дети остались без присмотра? Именно этот вопрос сегодня детально разбирали на внеочередной республиканской комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве РБ. Ее провел первый вице-премьер Урал Кильсенбаев.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, надзорных органов и администрации Салаватского района. В их числе замминистра просвещения Башкирии Инесса Косолапова, заместитель МВД по РБ Айдар Зубаиров, замначальника МЧС по РБ Владимир Горин, и. о. заместителя главы администрации Салаватского района по социальным вопросам Айрат Нурмухаметов и другие.

В ходе заседания представители муниципалитета дали подробные пояснения обстоятельств трагедии и предшествовавшей ей профилактической работе. Выяснилось, что в момент возгорания дети находились под присмотром бабушки. Кроме того, комиссии стало известно, что многодетная семья заранее получила предложение от властей об организованном летнем отдыхе.

В частности, маме детей предлагали воспользоваться возможностью республики и направить детей в летний оздоровительный лагерь. Однако семья отказалась от путевок.

Учитывая эти обстоятельства, председатель комиссии Урал Кильсенбаев дал жесткое поручение министерству просвещения и руководителям всех муниципальных образований республики о необходимости провести дополнительную разъяснительную и адресную работу с многодетными семьями.

Люди должны знать и понимать, что республика предоставляет широкие возможности для организации летней занятости детей, подчеркнул Урал Кильсенбаев. Отказ от этих возможностей, как оказалось, может привести к непоправимым последствиям.

«Обойти и уговорить»

Комментируя итоги заседания, Урал Кильсенбаев подробно изложил комплекс решений, которые предложила комиссия во избежание повторения трагических ситуаций с детьми.

«Мы приняли решение: в ближайшее время необходимо обойти многодетные семьи, семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и уговорить их принимать активное участие в летних оздоровительных кампаниях. Это и детские оздоровительные лагеря, и дневные пришкольные лагеря, и занятость для тех, кто хочет подработать. Также есть событийные мероприятия, на которые специально приглашаются семьи с детьми. Есть и такая возможность: если родителям некуда оставить детей, они могут оставить их в органах, которые занимаются профилактикой», — заявил вице премьер.

Он подчеркнул, что информационная работа также будет усилена. Через информационные службы и социальные сети несовершеннолетним будут доносить информацию о пожароопасных ситуациях: что нельзя использовать зажигалки, спички, что нужно с осторожностью находиться возле огня.

Отдельно, по словам собеседника агентства, отрабатывается линия с родителями, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

«Я напоминаю, этим летом в республике организована работа детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей. Охват детей будет не ниже, чем в прошлом году. Также мы отрабатываем по занятости детей в целом — чтобы дети находились под присмотром и были заняты», — резюмировал председатель комиссии.

Отдельная тема: мототехника у детей

Учитывая бесконтрольное использование несовершеннолетними мототехники, которую в большом количестве родители бездумно приобретают для своих детей (несовершеннолетние не имеют права использовать мототехнику), а также огромное количество пострадавших в таких ДТП детей, комиссиями по делам несовершеннолетних в районах и городах организованы рейды по семьям, где имеется мототехника.

«В сельской местности все друг друга знают, и про технику знают. Что касается городов — там тоже проводятся рейды, для начала определяются семьи, где такая техника может находиться», — пояснил Урал Кильсенбаев.