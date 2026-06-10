В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «черного неба»

В трех крупных городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — продлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как «черное небо». Ограничения будут действовать до 20 часов 10 июня, сообщили в Башгидромете.
Ранее режим был введен с 20 часов 8 июня до 20 часов 9 июня. Однако из-за сохраняющихся погодных условий, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, его действие решено продлить еще на сутки.
Причиной введения режима стала безветренная и жаркая погода. В таких условиях промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли, образуя смог. В период действия НМУ промышленным предприятиям предписано снизить объемы выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.
Ранее в Башкирии сообщили погоду на праздничные выходные.
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