В Уфе, Стерлитамаке и Салавате продлили режим «черного неба»

В трех крупных городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — продлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как «черное небо». Ограничения будут действовать до 20 часов 10 июня, сообщили в Башгидромете.

Ранее режим был введен с 20 часов 8 июня до 20 часов 9 июня. Однако из-за сохраняющихся погодных условий, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, его действие решено продлить еще на сутки.

Причиной введения режима стала безветренная и жаркая погода. В таких условиях промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль не рассеиваются, а скапливаются у поверхности земли, образуя смог. В период действия НМУ промышленным предприятиям предписано снизить объемы выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.

Ранее в Башкирии сообщили погоду на праздничные выходные.