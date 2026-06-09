В Башкирии на праздничные выходные ожидаются дожди и до +27°

На длинные праздничные выходные с 12 по 14 июня в Башкирии установится неустойчивая погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в регионе ожидаются кратковременные дожди при довольно тёплой температуре воздуха.
В пятницу, 12 июня, в День России, воздух прогреется до +25°, +27°. Ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди.
В субботу, 13 июня, существенных изменений не предвидится: днём +26°, +28°, местами пройдут кратковременные дожди.
В воскресенье, 14 июня, станет чуть прохладнее — днём до +24°, +27°. Сохранится вероятность осадков.
Ранее сообщалось, что новая рабочая неделя в Башкирии будет четырехдневной.
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