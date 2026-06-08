В этом году праздничный день 12 июня выпадает на пятницу. Поэтому тех, кто работает пять дней в неделю, ждут сразу три выходных дня — 12, 13 и 14 июня. Те, кто трудится шесть дней в неделю, смогут отдохнуть два дня — 12 и 14 июня.



Продолжительность работы в четверг, 11 июня, сокращается на один час.

«При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня, то есть отпуск продлевается на один день», — пояснили в Гострудинспекции.

Как ранее сообщал Башинформ, в рамках празднования Дня России и Дня города Уфы в столице Башкортостана подготовлена обширная программа, включающая целый ряд культурно‑массовых и спортивных мероприятий.