Стало известно, как в Уфе пройдет День России и День города

В рамках празднования Дня России и Дня города Уфы в столице Башкортостана подготовлена обширная программа, включающая целый ряд культурно‑массовых и спортивных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, празднование начнется 12 июня с традиционных торжественных церемоний возложения цветов к Монументу Дружбы и стеле «Уфа — город трудовой доблести».

Основное городское мероприятие «В сердце России — моя Уфа» пройдет на площади имени В.И. Ленина, перед Русским драматическим театром. В программе: праздничный концерт, ярмарка ремесленников, гастрономическая зона и активности от партнеров.

На площади у фонтана «Часы» состоится турнир по борьбе корэш на Кубок администрации Уфы. Лучшие борцы республики поборются за медали и ценные призы в главном национальном виде спорта.

Фестиваль городских ресторанов «Есть Фест» пройдет на площади перед «Уфа‑Ареной» с 12 по 14 июня. В мероприятии примут участие около 80 ресторанов. Гостей фестиваля ждет не только гастрономическое разнообразие, но и насыщенная концертная программа: выступят творческие коллективы и городские кавер‑группы. На двух вышеуказанных площадках будут работать музейные инфотраки «Уфа в движении» и «Музей истории СВО».

Любителей конного спорта приглашают на ипподром «Акбузат»: с 13.00 начнутся скачки и бега на призы в честь Дня города Уфы и Дня России.

В парке «Кашкадан» пройдут сразу два спортивных события. Сначала состоится физкультурно‑массовое мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, где участники смогут продемонстрировать свои силы в легкоатлетических забегах, гонках на колясках, толкании ядра, гиревом спорте, дартсе, прыжках в длину с места или бросках мяча в корзину. На соседней площадке развернется фестиваль «Веселые старты‑2026» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района Уфы.

В этот же день в комплексе гребного слалома в микрорайоне Инорс пройдет второй региональный этап Всероссийского комплексного физкультурного мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома».

Парк культуры и отдыха «Первомайский» приглашает всех любителей интеллектуальных и силовых видов спорта: здесь пройдут соревнования по шашкам, шахматам и нардам, а также состязания по гиревому спорту и армспорту.

А в парке им. Якутова состоится спортивное мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья» среди дошкольных образовательных учреждений Советского района. Семьи смогут продемонстрировать сплоченность, ловкость и выносливость в эстафетах и спортивных конкурсах.

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