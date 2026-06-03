Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
12:20 (UTC+5), 03 Июня 2026

Стало известно, как в Уфе пройдет День России и День города

Фото: пресс-служба | мэрия Уфы
Лейла Аралбаева

В рамках празднования Дня России и Дня города Уфы в столице Башкортостана подготовлена обширная программа, включающая целый ряд культурно‑массовых и спортивных мероприятий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, празднование начнется 12 июня с традиционных торжественных церемоний возложения цветов к Монументу Дружбы и стеле «Уфа — город трудовой доблести». 

Основное городское мероприятие «В сердце России — моя Уфа» пройдет на площади имени В.И. Ленина, перед Русским драматическим театром. В программе: праздничный концерт, ярмарка ремесленников, гастрономическая зона и активности от партнеров.

На площади у фонтана «Часы» состоится турнир по борьбе корэш на Кубок администрации Уфы. Лучшие борцы республики поборются за медали и ценные призы в главном национальном виде спорта. 

Фестиваль городских ресторанов «Есть Фест» пройдет на площади перед «Уфа‑Ареной» с 12 по 14 июня. В мероприятии примут участие около 80 ресторанов. Гостей фестиваля ждет не только гастрономическое разнообразие, но и насыщенная концертная программа: выступят творческие коллективы и городские кавер‑группы. На двух вышеуказанных площадках будут работать музейные инфотраки «Уфа в движении» и «Музей истории СВО».

Любителей конного спорта приглашают на ипподром «Акбузат»: с 13.00 начнутся скачки и бега на призы в честь Дня города Уфы и Дня России.

В парке «Кашкадан» пройдут сразу два спортивных события. Сначала состоится физкультурно‑массовое мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья, где участники смогут продемонстрировать свои силы в легкоатлетических забегах, гонках на колясках, толкании ядра, гиревом спорте, дартсе, прыжках в длину с места или бросках мяча в корзину. На соседней площадке развернется фестиваль «Веселые старты‑2026» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района Уфы. 

В этот же день в комплексе гребного слалома в микрорайоне Инорс пройдет второй региональный этап Всероссийского комплексного физкультурного мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома».

Парк культуры и отдыха «Первомайский» приглашает всех любителей интеллектуальных и силовых видов спорта: здесь пройдут соревнования по шашкам, шахматам и нардам, а также состязания по гиревому спорту и армспорту.

А в парке им. Якутова состоится спортивное мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья» среди дошкольных образовательных учреждений Советского района. Семьи смогут продемонстрировать сплоченность, ловкость и выносливость в эстафетах и спортивных конкурсах.

0+

пресс-служба мэрия Уфыпресс-служба мэрия Уфы
Фото: пресс-служба | мэрия Уфы
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru