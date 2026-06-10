В Уфе продлили закрытие в конце улицы Гафури

Ограничения возле дома №101 по ул. Гафури в Уфе продлили до 26 июня. Как пояснили в мэрии, МУП УИС при ремонте выявило новые дефекты на теплотрассе. Автобус №266 во время перекрытия едет по соседним улицам.

Также до 30 июля закрыта проезжая часть по ул. Гафури в квартале от ул. Коммунистической до ул. Чернышевского. Как сообщали ранее, в историческом центре идёт ремонт тепловой сети.