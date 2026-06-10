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11:09 (UTC+5), 10 Июня 2026

В Уфе продлили закрытие в конце улицы Гафури

Фото: администрация Уфы | соцсети
Элина Ахметова

Ограничения возле дома №101 по ул. Гафури в Уфе продлили до 26 июня. Как пояснили в мэрии, МУП УИС при ремонте выявило новые дефекты на теплотрассе. Автобус №266 во время перекрытия едет по соседним улицам.

Также до 30 июля закрыта проезжая часть по ул. Гафури в квартале от ул. Коммунистической до ул. Чернышевского. Как сообщали ранее, в историческом центре идёт ремонт тепловой сети.

Башинформ bashinform.ru ремонт теплотрассы по ул. Гафури, 2026 годБашинформ bashinform.ru ремонт теплотрассы по ул. Гафури, 2026 год
ремонт теплотрассы по ул. Гафури, 2026 год
Фото: Башинформ | bashinform.ru
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