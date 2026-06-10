В северной части Уфы построят детскую школу искусств

В Уфе будет разработан проект планировки территории площадью 24,6 га, ограниченной улицами Комарова, Мира, Нежинской, Ульяновых и Интернациональной. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Согласно документу, целью разработки проекта станет размещение детской школы искусств ориентировочной площадью 844 квадратных метров. До начала проектирования необходимо обеспечить выполнение инженерных изысканий для подготовки материалов по обоснованию проекта планировки. По результатам работы будет составлен технический отчет.
Ранее сообщалось, что в Уфе дано разрешение на проектирование нового квартала в пойме рек Белая и Уфа.
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