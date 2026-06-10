В России повысят налоговые пошлины для мигрантов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на регулирование уплаты государственных пошлин в сфере миграции.

Как сообщил председатель парламента Вячеслав Володин на своём канале в МАКС, принятыми федеральными законами существенно повышаются налоговые пошлины для мигрантов. В частности, пошлина при оформлении российского гражданства увеличивается в 12 раз — с 4200 рублей до 50 000 рублей. Пошлина за выдачу разрешения на временное проживание вырастет в 8 раз — с 1920 рублей до 15 000 рублей, а за получение вида на жительство — в 5 раз, с 6000 рублей до 30 000 рублей. Кроме того, увеличивается пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.

Вячеслав Володин напомнил, что накануне в первом чтении Госдума приняла законопроект, которым предлагается передать МВД часть полномочий минтруда в вопросах регулирования трудовой миграции. Речь идёт об утверждении перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощённом порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных минтрудом по заявкам регионов.

По словам председателя Госдумы, все эти решения направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики.

В ходе обсуждения проектов законов на пленарном заседании Володин подчеркнул, что принятые сегодня законы формируют стандарты, поскольку, увеличив от 5 до 12 раз размер взимаемой пошлины, парламентарии влияют на уровень приезжающих — тех, кто хочет получить разрешение на работу или вид на жительство, гражданство либо учиться в нашей стране. При этом, отметил он, это должен быть человек состоявшийся, добившийся многого.

«И мы вновь вернёмся к повышению пошлин, потому что считаем: нам надо выходить на те уровни, чтобы сюда приезжали самые талантливые, самые эффективные и чтобы они вносили свой вклад в развитие государства», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Ранее в Уфе рассмотрели вопросы межнационального согласия и миграционной политики. Подробнее в этой публикации ИА «Башинформ».