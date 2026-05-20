В Уфе рассмотрели вопросы межнационального согласия и миграционной политики

Собравшиеся обсудили три ключевых блока вопросов, касающихся прав граждан, межнационального согласия и миграционной политики.

На совещании рассмотрели обращения граждан, поступившие на имя Президента РФ и находящиеся на контроле в приёмной Президента РФ в РБ.

«Работа с такими обращениями — один из приоритетов: каждое из них находится на личном контроле, сроки и качество рассмотрения постоянно мониторят», – отметили в ведомстве.

Руководителям ведомств поручили усилить разъяснительную работу с заявителями и не допускать формального подхода при решении проблем.

Второй вопрос касался воплощения в жизнь положений Стратегии государственной национальной политики РФ и противодействия деструктивным процессам в этноконфессиональной сфере.

«В многонациональном Башкортостане сохранение межрелигиозного и межэтнического мира — задача особой важности», — подчеркнул Александр Окатьев.

Участники совещания обсудили меры по раннему выявлению попыток разжигания розни, недопущению распространения деструктивной идеологии, а также взаимодействие с общественными и национально-культурными объединениями.

Третий вопрос касался государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации иностранных граждан. В этой сфере необходимо совершенствовать механизмы учёта мигрантов, повышать эффективность контроля за соблюдением ими российского законодательства. Особое внимание уделили программам адаптации: изучению русского языка, истории и правовых основ России, а также трудовой и бытовой интеграции приезжих.

По итогам участники совещания выработали конкретные рекомендации и поручения, направленные на повышение координации территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в этих сферах. Контроль за их исполнением остаётся на личном контроле главного федерального инспектора.