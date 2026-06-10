В Башкирии предложили создать реестр детских игровых площадок

В Общественной палате республики прошел круглый стол, посвященный итогам мониторинга детских и спортивных площадок. Проверки выявили сотни нарушений, но главная проблема — невозможность найти ответственного за объект.

Участники обсуждения пришли к мнению о необходимости создания единого реестра площадок на законодательном уровне.

По словам председателя комиссии палаты Риты Некрасовой, проверки проходили с 17 апреля по 11 мая. В них приняли участие 37 районов и городов, всего было обследовано 695 площадок.

«Как всегда, наибольшее количество нареканий вызывают качели и горки. В этом году мы отдельным пунктом обозначили наличие безопасных заглушек на элементах игровых комплексов. Все мы знаем, что они делаются из пластика и зачастую разрушаются после зимних морозов. Небезопасными они признаны в более четверти актов, — рассказала Рита Некрасова.

— Большое нарекание — к отсутствию информационных стендов. Что уж говорить, если в современном парке „Волна“ в Ленинском районе Уфы их нет. Около 10% площадок не имеют ограждения. В единичных случаях указано, что площадки требуют капитального ремонта и на них находятся небезопасные элементы: куски труб, кирпичи».

В ходе общественной проверки в сёлах Ермолаево, Айсуак, Старомурапталово и Якутово Куюргазинского района было обследовано 24 детские и спортивные площадки. Большинство являются «бесхозными», и только 9 признаны безопасными.

Среди выявленных нарушений — расхождения части спирали на горке, ржавые ограждения и торчащая металлическая трубка, слишком высокая зона приземления на горке, сломанная скамейка с острыми опорами, песочница без песка, бетонная конструкция под турником, накренившаяся стенка для лазания. Как отметила Рита Некрасова, некоторые поломки не были исправлены с 2025 года.

Госкомитет по жилищному и строительному надзору Башкирии также ежегодно проводит проверки детских игровых площадок. В текущем году осмотрено 625, выявлено 409 нарушений. Большая часть проблем связана с санитарным содержанием и техническим состоянием конструкций. Большинство неполадок устранено непосредственно в ходе проверок, 71 нарушение остается на контроле, сообщил зампредседателя ведомства Роман Ахатов.

Всего по республике насчитывается порядка 6 тысяч детских игровых площадок. В муниципалитетах за их состоянием должны следить местные администрации, за те, что расположены во дворах многоквартирных домов — управляющие компании.

Юрист Булат Сафин пояснил юридическую коллизию: часто земля не размежёвана и между чиновниками и УК начинается спор о том, чей это объект. Отсутствие ответственных за площадки приводит к тому, что опасные для детей объекты остаются без ремонта и должного ухода.

«Кто хозяин, кто несёт ответственность? Вот, к примеру, площадка в Ленинском районе. Она бесхозная, не находится на территории, которую обслуживает управляющая компания. Следовательно, она относится к ведению города. Но у администрации нет ясного ответа, кто конкретно отвечает за содержание таких объектов. Как человек, получивший травму, должен понять, кому звонить? Мы не стремимся наказать кого-то, нам надо отработать алгоритм, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не повредил себе здоровье, — подчеркнул общественник. — Детская площадка в Уфе на улице Давлетшиной, 17 — конструкции деревянные, основания гнилые, шатаются. Земля муниципальная, город говорит УК: "Покрасьте", а зачем, если все уже сгнило. Здесь надо новое строить».

Для решения назревшей проблемы участники круглого стола предложили создать единый цифровой реестр. В него будут внесены все детские и спортивные площадки с указанием точного местоположения, состояния и ответственного лица. Также было предложено наладить взаимодействие всех ведомств, проводящих проверки этих объектов.

Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров поручил муниципалитетам актуализировать список всех детских площадок и ответственных за них лиц, сообщал «Башинформ».