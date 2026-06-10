Россиян освободили от штрафов за просрочку нулевых деклараций

Теперь налогоплательщики освобождаются от штрафа, если они не подали вовремя так называемую нулевую декларацию по доходам (налог отсутствует за неимением доходов). Подсчёты показали, что 55% штрафов за несвоевременную подачу приходится именно на нулевые декларации. Администрирование таких штрафов, включая работу инспекторов и расходы на почтовые рассылки, превышают суммы взыскания. Минимальный штраф за «просрочку» декларации составляет 1000 рублей, однако при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства он должен быть снижен как минимум вдвое, итого, как правило, это 500 руб.

Также теперь не будут штрафовать за опоздание с декларацией НДФЛ на доходы от продажи недвижимости и получения недвижимости в подарок.

Ранее сообщали: в Башкирии проверили декларации и доначислили в бюджет более 11 млрд руб.