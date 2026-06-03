В Башкирии налоговики нашли для бюджета дополнительные 11 млрд рублей

Налоговая служба проверила правильность расчётов в декларациях и по итогам 2025 года изыскала для бюджета дополнительные 11,3 млрд рублей.
Как пояснили в УФНС по Башкирии, сначала компаниям предлагается подать уточнённые декларации, и налогоплательщики добровольно доплатили 8 млрд руб. Затем наступает пора камеральных проверок — они дали почти 1 млрд руб. Выездные проверки проводятся в крайних случаях, когда компании отказываются уточнять данные. В результате 164 проверок в прошлом году удалось найти ещё порядка 2,5 млрд руб. И особенно пристально ведомство следит за фирмами, замеченными в фиктивной деятельности — их создают для ухода от налогов.
Как формировали республиканский бюджет на 2026 год — писали здесь: доходы планируются в объёме 314,1 млрд руб., расходы — 336,6 млрд руб.
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