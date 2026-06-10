Как в Башкирии будут работать поликлиники в праздничные дни

В минздраве Башкирии сообщили график работы медучреждений в период с 12 по 14 июня.
В пятницу, 12 июня, и в субботу, 13 июня, поликлиники будут работать с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16 часов. 14 июня – выходной день.
Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация будут проводиться 12 и 13 июня 2026 года.
Женские консультации будут работать 12 и 13 июня с 8 до 17 часов. В эти же дни беременные женщины смогут пройти УЗИ скрининг в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода.
Неонатальный и расширенный неонатальный скрининг с приемом биоматериала новорожденных будут принимать 12 и 13 июня с 8 по 17 часов в Уфе по адресу: ул. Чернышевского, 41.
График работы стоматологических поликлиник Уфы и Стерлитамака можно найти по ссылке, график работы аптек – по этой ссылке.
Ранее мы сообщали, что в Уфе в День России и День города ограничат движение транспорта.
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