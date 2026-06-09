В Уфе в этом году благоустроят пешеходную зону до улицы Новомостовой

Сегодня, 9 июня, на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции старейшей в Уфе улицы – Октябрьской революции, которая по замыслу должна стать уфимским полупешеходным Арбатом.

Напомним, работы по реконструкции улицы начались осенью 2022 года. Работы ведутся последовательно. Основной принцип — не останавливать работу, даже если финансирование не позволяет завершить весь проект сразу, отметил Глава региона.

Уже благоустроен участок от улицы Ленина до Цюрупы. В этом году планируется довести благоустройство до улицы Новомостовой. Следующий этап, намеченный на будущий год, включает продление до улицы Воровского, а в перспективе откроется выход к Монументу Дружбы и набережной реки Белой.

Особое внимание уделяется вовлечению частных инвесторов к реконструкции домов в зоне исторической застройки. По словам Радия Хабирова, интерес к недвижимости в этом районе уже есть, и главная задача — доделать проект до конца, чтобы придать центру города новый облик.

Ранее сообщалось, как идет реконструкция в парке имени Ленина.