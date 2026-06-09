В Уфе в этом году благоустроят пешеходную зону до улицы Новомостовой

Сегодня, 9 июня, на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции старейшей в Уфе улицы – Октябрьской революции, которая по замыслу должна стать уфимским полупешеходным Арбатом.
Напомним, работы по реконструкции улицы начались осенью 2022 года. Работы ведутся последовательно. Основной принцип — не останавливать работу, даже если финансирование не позволяет завершить весь проект сразу, отметил Глава региона.
Уже благоустроен участок от улицы Ленина до Цюрупы. В этом году планируется довести благоустройство до улицы Новомостовой. Следующий этап, намеченный на будущий год, включает продление до улицы Воровского, а в перспективе откроется выход к Монументу Дружбы и набережной реки Белой.
Особое внимание уделяется вовлечению частных инвесторов к реконструкции домов в зоне исторической застройки. По словам Радия Хабирова, интерес к недвижимости в этом районе уже есть, и главная задача — доделать проект до конца, чтобы придать центру города новый облик.
Ранее сообщалось, как идет реконструкция в парке имени Ленина.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.