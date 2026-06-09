В трех городах Башкирии действует режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате 8 и 9 июня введен режим «черного неба» — режим № 1 неблагоприятных метеорологических условий. Он будет действовать до 20 часов 9 июня, сообщили в минэкологии республики.

Промышленным предприятиям в это время предписано снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.

Как ранее писал «Башинформ», режим «чёрного неба» вводится в крупных промышленных городах, когда погодные условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере. Это происходит, как правило, в периоды безветренной и жаркой погоды. В таких условиях загрязнители — промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль — не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. В результате над городом образуется смог.

Ранее в Башкирии сообщили погоду на праздничные выходные.