В Башкирии на железной дороге снизился травматизм

С начала года на Куйбышевской железной дороге в республике травмы получили семь человек. Это на 46% меньше, чем год назад. Количество погибших тоже снизилось — с семи до шести случаев, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги в Башкирии.

Но есть и страшная статистика: один ребёнок погиб. В прошлом году таких трагедий не было. Главные причины трагедий — люди переходят дорогу перед самым поездом или находятся на путях в нетрезвом виде.

В Куйбышевской магистрали призвали граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов, отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов при переходе через пути, нахождении на платформах, а также при посадке и высадке из вагонов.

Ранее стало известно, что в Башкирии изменится график движения электричек.