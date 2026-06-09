Под Уфой начался ремонт моста через реку Берсувань

Под Уфой вблизи села Чесноковка начался ремонт моста через реку Берсувань. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Любовь Минакова. Ночью мостовики перекрыли движение по правой стороне моста в сторону Оренбурга. Там начался демонтаж полотна.

Для того чтобы избежать серьезных заторов, в зависимости от транспортного потока и времени суток, организуют реверсивное движение.

Так, с 00.00 до 6.00 для автомобилистов будут открыты по две полосы в обоих направлениях. С 6.00 до 12.58 три полосы будут «работать» на въезд в Уфу. С 12.58 до 13.02 проехать можно будет по крайним правым полосам. С 13.02 до 00.00 три полосы будут доступны для выезда из города.

«Для оперативной корректировки режимов работы реверсивных светофоров мониторинг транспортной ситуации будет проводиться в течение всего периода ремонта», – подчеркнула Любовь Минакова.

Напомним, ремонт продлится до 5 сентября. Чтобы сдать объект в срок, работы будут вестись круглосуточно.

Как ранее писал «Башинформ», путепроводу уже 50 лет — его построили в 1976 году. В ходе ремонта рабочие полностью разберут старое покрытие, снимут гидроизоляцию, уберут барьерные и перильные ограждения, а также тротуарные блоки. На их место установят новые деформационные швы, нанесут напыляемую гидроизоляцию, уложат выравнивающий слой и современное дорожное покрытие. Кроме того, мост оборудуют новой системой водоотвода, обновят ограждения и нанесут яркую горизонтальную разметку.