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12:26 (UTC+5), 08 Июня 2026

Жителям Башкирии напомнили, как кибермошенники рассылают вирусы на телефоны

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

Мошенники используют apk-файлы, чтобы получить доступ к мобильным телефонам, банковским счетам и личным данным жертв, напоминает канал «Объясняем.рф».

Для того чтобы потенциальный «клиент» скачал вредоносный файл на свой смартфон, в ход идут разные методы. К примеру, от имени друзей или коллег могут прийти сообщения с «фото», «видео» или «документами». Также вредоносный файл могут отправить под видом ссылок на обновление договора с мобильным оператором или приложения банка, Госуслуг. Также мошенники маскируют их под популярные сервисы, например, для оплаты парковок или VPN, в чатах для семей участников СВО рассылают под видом списков с пропавшими без вести или военнопленными.

Отличительной особенностью является то, что в названии файла всегда есть аббревиатура «apk». Это файл с вирусом, который после установки откроет мошенникам доступ к вашему смартфону, поможет украсть пароли, получить доступ к банковскому приложению или вашей переписке. Поэтому ни в коем случае нельзя нажимать на подобные файлы.

Ранее «Башинформ» писал о том, что житель Абзелиловского района отдал мошенникам 29 млн рублей.

«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
«Объясняем.рф» Канал в МАХ
Фото: «Объясняем.рф» | Канал в МАХ
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