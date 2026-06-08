В Башкирии сельчанин отдал мошенникам 29 млн рублей

45-летний житель Абзелиловского района отдал телефонным мошенникам более 29 млн рублей.
Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что ему позвонили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили мужчину, что его сбережения в опасности, и потребовали перевести деньги на «безопасный счёт». Потерпевший послушался и начал вносить наличные через банкомат. На этом аферисты не остановились и стали запугивать жертву, что тот якобы проспонсировал экстремистскую организацию. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина должен был передать деньги курьеру. Он делал это несколько раз. В итоге потерпевший потерял более 29 миллионов рублей. Причем большую часть этой суммы он занял у знакомых.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. В ведомстве в очередной раз напоминают, что сотрудники банков, ФСБ, МВД и других официальных структур никогда не звонят с просьбами перевести деньги на «безопасные счета». Если пугают уголовной ответственностью по телефону – это стопроцентное мошенничество. Не ведите разговор, немедленно кладите трубку и сами перезванивайте в банк по номеру, указанному на вашей карте, или в полицию по телефону 102. Никогда не берите в долг, чтобы отдать деньги незнакомцам, кем бы они ни представились.
Ранее 23-летняя студентка из Уфы перевела 3,5 млн «сотрудникам правоохранительных органов», писал «Башинформ».
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