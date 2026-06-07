В Уфе студентка перевела 3,5 млн «сотрудникам правоохранительных органов»

Как рассказали в пресс-службе МВД Башкирии, в мае текущего года студентке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать личные данные. После передачи данных и сброса звонка девушке пришло СМС о подтверждении регистрации.
Испугавшись, что личные данные украдены, девушка перезвонила по указанному в сообщении номеру «поддержки». Далее лжесотрудница минцифры убедила девушку сменить пароль от «Госуслуг» и включить демонстрацию экрана. «Специалисты» объявили, что из-за утечки голосовой биометрии она автоматически стала соучастницей терроризма.
Далее в разговор вступил сотрудник правоохранительных органов, припугнул уголовной ответственностью и отчислением из вуза. «Силовики» дали указание провести обыск в квартире родителей в Уфе, чтобы найти деньги, якобы связанные с террористом. Следуя инструкциям куратора из «Росфинмониторинга», потерпевшая прилетела в Уфу и обнаружила в квартире накопления матери в размере более 3 миллионов рублей и иностранную валюту.
Аферисты убедили жертву, что средства необходимо «декларировать» и отправить на экспертизу, после чего их вернут. Доверившись аферистам, студентка отправилась из Уфы в Пермский край. Там она передала наличные неизвестной девушке.
На следующий день мошенники убедили уфимку обменять иностранную валюту и перевести их на указанные счета. Девушка перевела мошенникам еще более 400 тысяч рублей.
После того, как куратор перестал выходить на связь и заблокировал жертву обмана в мессенджере, потерпевшая рассказала всё родителям. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.
«Никто из силовых структур никогда не решает оперативные вопросы по видеосвязи, в мессенджерах или через приложения. Если вам пришло СМС о подтверждении биометрии, а вы ничего не делали — не звоните по номерам из сообщения! Звоните только на официальную горячую линию Госуслуг», — напомнили в МВД по РБ.
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