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10:02 (UTC+5), 07 Июня 2026

В Уфе студентка перевела 3,5 млн «сотрудникам правоохранительных органов»

47-летняя уфимка обратилась в полицию с заявлением, что мошенники обманули ее 23-летнюю дочь, студентку одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Рустем Сагитов

Как рассказали в пресс-службе МВД Башкирии, в мае текущего года студентке позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать личные данные. После передачи данных и сброса звонка девушке пришло СМС о подтверждении регистрации.

Испугавшись, что личные данные украдены, девушка перезвонила по указанному в сообщении номеру «поддержки». Далее лжесотрудница минцифры убедила девушку сменить пароль от «Госуслуг» и включить демонстрацию экрана. «Специалисты» объявили, что из-за утечки голосовой биометрии она автоматически стала соучастницей терроризма.

Далее в разговор вступил сотрудник правоохранительных органов, припугнул уголовной ответственностью и отчислением из вуза. «Силовики» дали указание провести обыск в квартире родителей в Уфе, чтобы найти деньги, якобы связанные с террористом. Следуя инструкциям куратора из «Росфинмониторинга», потерпевшая прилетела в Уфу и обнаружила в квартире накопления матери в размере более 3 миллионов рублей и иностранную валюту.

Аферисты убедили жертву, что средства необходимо «декларировать» и отправить на экспертизу, после чего их вернут. Доверившись аферистам, студентка отправилась из Уфы в Пермский край. Там она передала наличные неизвестной девушке.

На следующий день мошенники убедили уфимку обменять иностранную валюту и перевести их на указанные счета. Девушка перевела мошенникам еще более 400 тысяч рублей.

После того, как куратор перестал выходить на связь и заблокировал жертву обмана в мессенджере, потерпевшая рассказала всё родителям. В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

«Никто из силовых структур никогда не решает оперативные вопросы по видеосвязи, в мессенджерах или через приложения. Если вам пришло СМС о подтверждении биометрии, а вы ничего не делали — не звоните по номерам из сообщения! Звоните только на официальную горячую линию Госуслуг», — напомнили в МВД по РБ.

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