Врачи Башкирии спасли пациента, удалив гигантскую опухоль сердца

В Уфе кардиохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли сердца размером 8 на 12 сантиметров. О необычном случае рассказали в минздраве России.

История началась в инфекционной больнице, куда поступил мужчина с длительной высокой температурой. Врачи-инфекционисты долго не могли найти причину: они исключили ГЛПС, COVID-19 и другие инфекции. УЗИ сердца показало огромную опухоль в правом предсердии, перекрывающую клапан.

Пациента экстренно перевели в Республиканский кардиоцентр. Случай оказался крайне сложным. Опухоль была не просто большой, она проросла через сердечный клапан в желудочек и крепилась к перегородке. Врачам пришлось полностью удалить опухоль вместе с зоной роста и заменить разрушенный клапан на биологический протез. Из-за того, что опухоль росла из перегородки, ее пришлось иссекать практически целиком. Дефект закрыли специальной биологической заплатой.

На фоне болезни у пациента развилась полная блокада сердца, поэтому во время операции анестезиологи установили ему временный электрокардиостимулятор.

В настоящее время состояние пациента стабильное, он чувствует себя удовлетворительно.

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