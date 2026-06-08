Врачи Башкирии спасли пациента, удалив гигантскую опухоль сердца

В Уфе кардиохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли сердца размером 8 на 12 сантиметров. О необычном случае рассказали в минздраве России.
История началась в инфекционной больнице, куда поступил мужчина с длительной высокой температурой. Врачи-инфекционисты долго не могли найти причину: они исключили ГЛПС, COVID-19 и другие инфекции. УЗИ сердца показало огромную опухоль в правом предсердии, перекрывающую клапан.
Пациента экстренно перевели в Республиканский кардиоцентр. Случай оказался крайне сложным. Опухоль была не просто большой, она проросла через сердечный клапан в желудочек и крепилась к перегородке. Врачам пришлось полностью удалить опухоль вместе с зоной роста и заменить разрушенный клапан на биологический протез. Из-за того, что опухоль росла из перегородки, ее пришлось иссекать практически целиком. Дефект закрыли специальной биологической заплатой.
На фоне болезни у пациента развилась полная блокада сердца, поэтому во время операции анестезиологи установили ему временный электрокардиостимулятор.
В настоящее время состояние пациента стабильное, он чувствует себя удовлетворительно.
Ранее в Уфе врачи провели внутриутробное переливание крови плоду.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.