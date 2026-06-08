В Уфе сообщили места перекрытий дорог в День города

В том числе будут перекрыты:
- парковка на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны ул. Октябрьской революции: с 23 часов 11 июня до 13 часов 12 июня
- ул. Набережная от Сочинской до проезда под Бельским мостом: 12 июня с 7 до 13 часов
- парковка перед Русским драмтеатром и проезд вдоль площади им. Ленина: с 22 часов 11 июня до 21 часа 12 июня.
О программе мероприятий сообщали ранее.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.