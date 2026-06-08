В Уфе сообщили места перекрытий дорог в День города

В том числе будут перекрыты:

- парковка на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны ул. Октябрьской революции: с 23 часов 11 июня до 13 часов 12 июня

- ул. Набережная от Сочинской до проезда под Бельским мостом: 12 июня с 7 до 13 часов

- парковка перед Русским драмтеатром и проезд вдоль площади им. Ленина: с 22 часов 11 июня до 21 часа 12 июня.

О программе мероприятий сообщали ранее.