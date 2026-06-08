В селе Башкирии открыли арт-объект

В деревне Чингизово Баймакского района появился новый арт-объект. Сельчане установили стелу, в которой выразили свою любовь к родному селу.

Автор инсталляции — Ильнур Усманов. Свой проект мастер создавал полгода.

Жители села поддержали его начинание финансово и физической помощью.

Пока есть люди, которые любят свою малую родину, деревни будут жить, развиваться, становиться благоустроенными и красивыми, отметили в администрации муниципалитета.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Абзелиловском районе создадут мемориал, посвящённый Родине-матери.