В Башкирии создадут мемориал, посвященный Родине-матери

В канун Дня России в Абзелиловском районе Башкирии торжественно откроют памятник, посвященный Родине-матери. Он будет установлен у Вечного огня в Аскарово.

По словам главы района Айрата Аминева, монументальный памятник создают из бетона, он будет высотой 6 метров.

«Это будет мощь, которую увидишь издалека и мимо которой не пройдешь равнодушно, — отметил глава района. — Почему это особенно символично в День России? Потому что настоящая любовь к Родине начинается с памяти о тех, кто её защитил. У каждого из нас есть те, кто не вернулся с войны. Теперь, когда мы будем приходить к Вечному огню с детьми и внуками, можно будет просто поднять голову и сказать: „Смотри, это наша история. Это наша боль. Это наша гордость“. Дети всё поймут без лишних слов».

Глава пригласил всех желающих принять участие в открытии памятника.

Ранее мы писали, что в селе Башкирии установили памятник героям СВО.