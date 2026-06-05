В Башкирии создадут мемориал, посвященный Родине-матери

В канун Дня России в Абзелиловском районе Башкирии торжественно откроют памятник, посвященный Родине-матери. Он будет установлен у Вечного огня в Аскарово.
По словам главы района Айрата Аминева, монументальный памятник создают из бетона, он будет высотой 6 метров.
«Это будет мощь, которую увидишь издалека и мимо которой не пройдешь равнодушно, — отметил глава района. — Почему это особенно символично в День России? Потому что настоящая любовь к Родине начинается с памяти о тех, кто её защитил. У каждого из нас есть те, кто не вернулся с войны. Теперь, когда мы будем приходить к Вечному огню с детьми и внуками, можно будет просто поднять голову и сказать: „Смотри, это наша история. Это наша боль. Это наша гордость“. Дети всё поймут без лишних слов».
Глава пригласил всех желающих принять участие в открытии памятника.
Ранее мы писали, что в селе Башкирии установили памятник героям СВО.
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