В Госкомюстиции Башкирии рассказали о семьях, поженившихся в красивую дату

6 июня в отделе ЗАГС Благовещенского района и города Благовещенска зарегистрировали семейный союз 7 счастливых пар с очень разными историями любви.

Ильдар и Алёна приехали из Уфы и специально выбрали эту дату, чтобы узаконить семейные отношения через 15 лет совместной жизни. Они воспитывают двух дочерей, дочки стали главными свидетелями семейного события.

А вот Альфред и Диляра решили зарегистрировать брак в годовщину никаха. Познакомили их друзья.

Виталий и Алёна встретились 5 лет назад на холме возле кафе «Оазис» в Благовещенске и утверждают, что это лучше место счастливых знакомств.

Азат и Лилия начали общаться в интернете, и лишь спустя годы переписок выяснили, что живут совсем рядом.

Александр и Дарья также начали общение онлайн, живя в разных местах, но после первой встречи больше не расставались.

Надежда и Александр встретились в столице республики, но для регистрации брака специально выбрали родину невесты.

«Вот такая разная география у наших молодожёнов, но все они соединили свои любящие сердца именно здесь, в Благовещенске. Этот город теперь навсегда будет в их сердцах», — отметила начальник отдела ЗАГС Татьяна Тимофеева.

В Госкомюстиции Башкирии добавили, что в Балтачевском районе в этот день брак зарегистрировали пять пар молодоженов, а в Нефтекамске образовались 28 семей.

Ранее в Башкирии поздравили супругов-юбиляров.