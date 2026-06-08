Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:16 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Госкомюстиции Башкирии рассказали о семьях, поженившихся в красивую дату

В красивую и запоминающуюся дату в ЗАГСах по всей стране был зафиксирован настоящий свадебный бум.

Фото: Госкомюстиции РБ | соцсети
Гульфия Акулова

6 июня в отделе ЗАГС Благовещенского района и города Благовещенска зарегистрировали семейный союз 7 счастливых пар с очень разными историями любви.

Ильдар и Алёна приехали из Уфы и специально выбрали эту дату, чтобы узаконить семейные отношения через 15 лет совместной жизни. Они воспитывают двух дочерей, дочки стали главными свидетелями семейного события.

А вот Альфред и Диляра решили зарегистрировать брак в годовщину никаха. Познакомили их друзья. 

Виталий и Алёна встретились 5 лет назад на холме возле кафе «Оазис» в Благовещенске и утверждают, что это лучше место счастливых знакомств.

Азат и Лилия начали общаться в интернете, и лишь спустя годы переписок выяснили, что живут совсем рядом.

Александр и Дарья также начали общение онлайн, живя в разных местах, но после первой встречи больше не расставались.

Надежда и Александр встретились в столице республики, но для регистрации брака специально выбрали родину невесты.

«Вот такая разная география у наших молодожёнов, но все они соединили свои любящие сердца именно здесь, в Благовещенске. Этот город теперь навсегда будет в их сердцах», — отметила начальник отдела ЗАГС Татьяна Тимофеева.

В Госкомюстиции Башкирии добавили, что в Балтачевском районе в этот день брак зарегистрировали пять пар молодоженов, а в Нефтекамске образовались 28 семей.

Ранее в Башкирии поздравили супругов-юбиляров. 

госкомюстиции РБ соцсети
госкомюстиции РБ соцсети
госкомюстиции РБ соцсети
госкомюстиции РБ соцсети
госкомюстиции РБ соцсети
госкомюстиции РБ соцсети
Фото: госкомюстиции РБ | соцсети
1 из 6
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru