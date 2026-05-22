Вместе 70 лет: в Башкирии поздравили супругов-юбиляров

История семьи Морозовых из села Красный Ключ Нуримановского района началась более 70 лет назад, когда в местном клубе молодой юноша пригласил очаровательную девушку на медленный танец. А уже 18 февраля 1956 года они скрепили свой союз узами брака. Молодые и представить не могли, что этот день станет началом пути, который продлится семь десятилетий.

Михаил Гаврилович долгие годы трудился в Яман-Елгинском леспромхозе, затем в Бельском пароходстве. Любовь Васильевна всю трудовую деятельность посвятила Красноключевской школе, где работала секретарем-делопроизводителем. Вместе они воспитали двух сыновей, которые подарили им трех внуков и четырех правнуков.

За плечами этой удивительной пары — целая эпоха. Они вместе прошли через многие исторические события, вырастили достойных детей, поднимали хозяйство, трудились на благо родного края, всегда оставаясь надежной опорой друг для друга. Их дом до сих пор славится уютом и теплом, а дети, внуки и правнуки перенимают бесценный опыт мудрости.

На вопрос о том, в чем же заключается главный секрет семейного долголетия, юбиляры отвечают с улыбкой: «Секрет прост — нужно уметь слушать и слышать друг друга, вовремя прощать обиды и, конечно, искренне любить. Семья — это не только радость, это ежедневный труд обоих».

«Благодатных» юбиляров поздравил глава администрации Нуримановского района Вилдан Ситдиков, рассказали в республиканском госкомитете по делам юстиции. Он вручил супругам памятный подарок и поздравительный адрес от имени Главы Республики Башкортостан с пожеланиями крепкого здоровья, семейного благополучия и долгой счастливой жизни.

Теплые слова прозвучали также от главы сельского поселения Руслана Ахматдинова и начальника отдела ЗАГС Нуримановского района Айслу Иплаевой. В память о прекрасном событии супруги поставили подписи в Почётной книге юбиляров супружеской жизни.

Ранее семейная пара из Башкирии отметила бриллиантовый юбилей свадьбы.