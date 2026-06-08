В городах Башкирии вновь ввели режим «черного неба»

Режим «чёрного неба» вводится в крупных промышленных городах, когда погодные условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере. Это происходит, как правило, в периоды безветренной и жаркой погоды. В таких условиях загрязнители — промышленные выбросы, выхлопные газы автомобилей и пыль — не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. В результате над городом образуется смог.
Промышленным предприятиям в это время предписано снизить объем выбросов в соответствии с их технологическими регламентами.
Ранее сообщалось, что 9 июня вечером можно будет увидеть соединение Венеры и Юпитера.
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