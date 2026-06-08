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05:37 (UTC+5), 08 Июня 2026

В Башкирии 9 июня вечером можно будет увидеть соединение Венеры и Юпитера

Фото: Уфимский планетарий | сайт
Гульфия Акулова

9 июня на вечернем небосклоне состоится красивое астрономическое событие: Венера и Юпитер встретятся в созвездии Близнецов, сообщили в уфимском планетарии.

В последние недели эти две ярчайшие планеты медленно сближались, и вот их встреча состоялась. Это зрелище, которое нельзя упускать и лучше фотографировать, говорят специалисты. 

Сразу после заката планеты, как две ярчайшие звезды, будут видны невысоко над горизонтом на северо-западе, в той стороне, где село Солнце. Разглядеть их будет легко и неооворуженным глазом. 

Для наблюдения лучше выбрать место, из которого виден закат Солнца, чтобы его не закрывали дома и деревья. 

Юпитер скроется за горизонтом в 00.15. Венера последует за ним через 15 минут.  

В последующие вечера планеты начнут разбегаться, и Юпитер будет уходить все ниже и правее от Венеры.

Ранее сообщалось, что 15 июня в небе можно будет увидеть максимальное количество созвездий. 

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