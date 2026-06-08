В Башкирии 9 июня вечером можно будет увидеть соединение Венеры и Юпитера

9 июня на вечернем небосклоне состоится красивое астрономическое событие: Венера и Юпитер встретятся в созвездии Близнецов, сообщили в уфимском планетарии.
В последние недели эти две ярчайшие планеты медленно сближались, и вот их встреча состоялась. Это зрелище, которое нельзя упускать и лучше фотографировать, говорят специалисты.
Сразу после заката планеты, как две ярчайшие звезды, будут видны невысоко над горизонтом на северо-западе, в той стороне, где село Солнце. Разглядеть их будет легко и неооворуженным глазом.
Для наблюдения лучше выбрать место, из которого виден закат Солнца, чтобы его не закрывали дома и деревья.
Юпитер скроется за горизонтом в 00.15. Венера последует за ним через 15 минут.
В последующие вечера планеты начнут разбегаться, и Юпитер будет уходить все ниже и правее от Венеры.
Ранее сообщалось, что 15 июня в небе можно будет увидеть максимальное количество созвездий.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.