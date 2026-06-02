В июне жители Башкирии могут увидеть уникальные созвездия

В уфимском планетарии рассказали о самых заметных созвездиях июня. Так, 15-го числа в 23.30 в небе можно будет увидеть максимальное количество созвездий. На юге низко над горизонтом расположится созвездие Скорпиона с его самой яркой звездой Антарес. Выше над горизонтом расположатся созвездия Весов, Девы со Спикой, Змееносца. Высоко в небе будут видны созвездия Геркулеса, Северной Короны и Волопаса с Арктуром – самая яркая звезда летнего неба.
Над восточным горизонтом поднимутся в небо главные летние созвездия: Орел с Альтаиром, Лебедь с Денебом, Лира с яркой Вегой. Яркие звезды Денеб, Вега и Альтаир образуют «летний треугольник».
Между Лебедем и Орлом видны самые маленькие по площади созвездия: Дельфин, Стрела, Малый Конь.
На западе склонятся к горизонту созвездия Рака, Льва с Регулом, выше расположатся созвездия Малый Лев, Гончие Псы, Волосы Вероники и Большой Ковш созвездия Большой Медведицы.
Низко над горизонтом в созвездии Рака будет видна яркая Венера.
Над северным горизонтом привлечет к себе внимание яркая звезда, она видна невысоко над горизонтом – это Капелла – главная звезда в созвездии Возничего. Частично зайдут за горизонт осенние созвездия Персея и Андромеды. Над точкой севера будет «висеть» Полярная звезда, принадлежащая созвездию Малой Медведицы. Созвездия Жирафа, Кассиопеи, Цефея, Дракона и Большой Медведицы опишут вокруг Полярной невидимые круги.
Ранее «Башинформ» публиковал кадры Голубой Луны.
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