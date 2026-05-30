Жители Башкирии смогут увидеть Голубую Луну

Если первое полнолуние произошло 1 мая, то второе жители республики смогут увидеть завтра, 31 мая. Полнолуние наступит 31 мая в 11.47 по московскому времени, а через 20 часов — 1 июня в 07.34 Луна пройдет апогей — наиболее удаленную к Земле точку лунной орбиты и будет находиться на наибольшем в этом году расстоянии от Земли (406 368 км).
«К тому же в этом году второе полнолуние в месяце — 31 мая — будет самым маленьким полнолунием года (микрополнолуние). Луна будет находиться вблизи самой дальней от Земли точке своей орбиты — в апогее. Находясь дальше от Земли, Луна будет выглядеть примерно на 5,5% меньше и на 10,5% тусклее, чем обычная полная Луна. На практике это изменение довольно незначительно, поэтому большинство наблюдателей не заметят ничего необычного», — рассказали в Уфимском планетарии.
Следующая календарная Голубая Луна наступит 31 декабря 2028 года.
Ранее Башинформ писал о том, что приближается период летнего солнцестояния. С 19 по 24 июня продолжительность светового дня составит рекордные 17 часов 14 минут.
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