В Уфе наступят самые длинные дни года

По данным Уфимского городского планетария, приближается период летнего солнцестояния. С 19 по 24 июня продолжительность светового дня составит рекордные 17 часов 14 минут. Это на 10 часов и 6 минут больше, чем в самый короткий день года — 22 декабря, когда солнце светит над Уфой всего 7 часов 8 минут.
После 24 июня день начнёт понемногу убывать. Уже с 25 июня световой день будет сокращаться примерно на одну-две минуты в сутки, а к концу месяца станет короче на 4 минуты.
Максимальной полуденной высоты солнце достигает 21 июня. Именно в этот день оно находится в наивысшей точке над горизонтом.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии прогнозируется 30-градусная жара.
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