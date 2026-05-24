В Башкирии прогнозируется 30-градусная жара

По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 24 мая, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем по северу порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +24, +29°.

В понедельник, 25 мая, также существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Столбики термометров ночью покажут +9, +14°, по востоку до +4°, днем +24, +29°.

Во вторник, 26 мая, местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15°, по востоку до +5°, днем +25, +30°.

Ранее Башинформ информировал о том, что в Башкирии прогнозируется сильный ветер и чрезвычайная пожарная опасность.