В Башкирии прогнозируется сильный ветер и чрезвычайная пожарная опасность

По информации синоптиков, в воскресенье, 24 мая, на территории республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный: ночью 1–6 метров в секунду, днем 7–12 метров в секунду, по северу региона — порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10 до +15°, в горных и восточных районах до +4°. Днем +24, +29°.

В Уфе завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный. Температура воздуха ночью от +10 до +12°, в центре города до +15°. Днем +27, +29°.

Как сообщал Башинформ, с начала года в Башкирии сгорели 83 га леса.