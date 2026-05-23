С начала года в Башкирии сгорели 83 га леса

За прошедшие сутки в республике зарегистрировано одно возгорание сухой травы в Благоварском районе.
«Всего с начала 2026 года в Башкирии зарегистрировано 9 лесных пожаров на площади, превышающей 83 га, а также 172 случая загорания сухой растительности на площади более 317 га», — уточнили спасатели.
Как ранее сообщал Башинформ, виновнику лесного пожара в Бурзянском районе грозит штраф до 2 млн рублей. Помимо штрафа, ему придется полностью возместить причиненный лесному фонду ущерб, а также покрыть затраты на тушение пожара, которые могут кратно превышать сумму административного взыскания.
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