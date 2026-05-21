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10:59 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Башкирии виновнику лесного пожара в Бурзяне грозит штраф до 2 млн рублей

Помимо штрафа, ему придется полностью возместить причиненный лесному фонду ущерб, а также покрыть затраты на тушение пожара, которые могут кратно превышать сумму административного взыскания.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Напомним, лесной пожар в Бурзянском лесничестве произошел 9 апреля на площади 1,1 га из-за нарушений правил пожарной безопасности.

В отношении виновного возбуждено административное расследование, сообщили в пресс-службе минлесхоза региона. За данное правонарушение ему грозит штраф от 1 до 2 миллионов рублей. Кроме того, он обязан полностью возместить ущерб лесу и оплатить все расходы на тушение огня.

Не только административная, но и уголовная ответственность за пожары в лесу ждет всех нарушителей правил пожарной безопасности, напоминает ведомство  и приводит следующие примеры. 

Так, в 2023 году за два лесных пожара в Дюртюлинском районе суд обязал виновника выплатить государству более 1,6 млн рублей.

В Белорецком районе за аналогичный проступок местный житель получил год исправительных работ и был обязан выплатить почти 5 миллионов рублей.

«Каждый, кто отправляется в лес, должен понимать: цена брошенной спички или непотушенного костра сегодня исчисляется миллионами рублей, — отметил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов. — Наша приоритетная задача — не допустить возгораний, поэтому в пожароопасный сезон количество патрулирований увеличено в разы. Мы задействуем все ресурсы, включая беспилотную авиацию, для выявления нарушителей. Отмечу, что помимо административных штрафов до 2 миллионов рублей, за уничтожение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ. Халатность в лесу — это прямой путь к финансовому краху и потере свободы».

По данным министерства, с начала 2026 года в лесах Башкортостана выявлено 26 нарушений правил пожарной безопасности. В отношении виновных приняты меры административного воздействия.

При обнаружении лесного пожара или нарушений правил пожарной безопасности граждан просят незамедлительно сообщать по телефону региональной диспетчерской службы ведомства: 8-347-218-14-14.

Ранее лесной пожар потушили в Зилаирском районе. 

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