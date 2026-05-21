В Башкирии виновнику лесного пожара в Бурзяне грозит штраф до 2 млн рублей

Напомним, лесной пожар в Бурзянском лесничестве произошел 9 апреля на площади 1,1 га из-за нарушений правил пожарной безопасности.
В отношении виновного возбуждено административное расследование, сообщили в пресс-службе минлесхоза региона. За данное правонарушение ему грозит штраф от 1 до 2 миллионов рублей. Кроме того, он обязан полностью возместить ущерб лесу и оплатить все расходы на тушение огня.
Не только административная, но и уголовная ответственность за пожары в лесу ждет всех нарушителей правил пожарной безопасности, напоминает ведомство и приводит следующие примеры.
Так, в 2023 году за два лесных пожара в Дюртюлинском районе суд обязал виновника выплатить государству более 1,6 млн рублей.
В Белорецком районе за аналогичный проступок местный житель получил год исправительных работ и был обязан выплатить почти 5 миллионов рублей.
«Каждый, кто отправляется в лес, должен понимать: цена брошенной спички или непотушенного костра сегодня исчисляется миллионами рублей, — отметил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов. — Наша приоритетная задача — не допустить возгораний, поэтому в пожароопасный сезон количество патрулирований увеличено в разы. Мы задействуем все ресурсы, включая беспилотную авиацию, для выявления нарушителей. Отмечу, что помимо административных штрафов до 2 миллионов рублей, за уничтожение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность по статье 261 УК РФ. Халатность в лесу — это прямой путь к финансовому краху и потере свободы».
По данным министерства, с начала 2026 года в лесах Башкортостана выявлено 26 нарушений правил пожарной безопасности. В отношении виновных приняты меры административного воздействия.
При обнаружении лесного пожара или нарушений правил пожарной безопасности граждан просят незамедлительно сообщать по телефону региональной диспетчерской службы ведомства: 8-347-218-14-14.
Ранее лесной пожар потушили в Зилаирском районе.
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