В Башкирии трудоустроены три четверти из 4 тысяч вернувшихся с СВО

В Башкирии домой вернулись 4 тысячи демобилизованных бойцов СВО, 75% из них вышли на работу, а 653 человека открыли своё дело, по данным минтруда РБ. Ситуацию с трудоустройством ветеранов обсудили в правительстве региона. Как сообщила глава минтруда Ольга Кабанова, информация о демобилизованных из военкомата и фонда «Защитники Отечества» сразу поступает в центры занятости, за каждым бойцом закрепляется персональный куратор.

«Понимаю, что многим сложно. Половина нетрудоустроенных — это люди с инвалидностью, много ребят старше 50 лет, живут в сёлах, где работы меньше. Но мы не отмахиваемся. Провели 25 заседаний, выезжали в районы, разбираем каждый случай. Помогаем с переобучением, компенсируем бизнесу зарплаты за трудоустройство таких сотрудников, ввели квоту для крупных предприятий», — сообщил в своих соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

Каждый третий демобилизованный имеет инвалидность. Благодаря региональному механизму бойцы с инвалидностью могут оформить сертификаты на прохождение реабилитации. Номинал именного документа — 52,5 тыс. руб. Также участникам СВО выдаются образовательные сертификаты номиналом 50 тыс. руб., их с 2023 года получили 557 человек.

Ранее сообщали: в республике работают 27 центров поддержки участников СВО, до конца года откроют ещё 36.