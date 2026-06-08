В Башкирии прогнозируются сильные дожди и град

По информации синоптиков, на территории республики завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, по юго-востоку сильные. В отдельных районах прогнозируются грозы, днем град.

Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +20, +25°.

На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь июнь в Башкирии.