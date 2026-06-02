В Башкирии в июне дождей будет больше нормы

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на июнь в Башкирии. Так, среднесуточная температура воздуха будет около нормы (норма +17,4°). А вот месячное количество осадков предполагается около и больше нормы (норма 50-70 мм).
Так, сегодня, 2 июня, будут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем +14, +19 градусов.
В среду, 3 июня, ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, по юго-востоку до сильных, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +5, +10 градусов, днем +16, +21 градус.
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