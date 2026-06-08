Стало известно, сколько пар поженились в Башкирии 06.06.2026

Например, в Уфе в этот день стали молодоженами 102 пары. Из них 18 пар зарегистрировали в отделе ЗАГС Кировского района, по 17 пар — в первом отделе ЗАГС Октябрьского района и отделе ЗАГС Советского района, 15 пар узаконили свои отношения в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района.
По республике первое место по числу зарегистрированных браков 06.06.2026 занимает отдел ЗАГС Нефтекамска — 28 браков. В отделе ЗАГС Белорецкого района и Белорецка — 17 браков, в отделе ЗАГС Бирского района и Бирске — 14 браков.
«Из районов республики наибольшее количество браков зарегистрировано в Чишминском районе. 6 июня 2026 года узами брака связали себя 19 пар», — добавили в пресс-службе госкомюстиции Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что 6 июня в отделе ЗАГС Благовещенского района и Благовещенска зарегистрировали семейный союз 7 пар с очень разными историями любви.
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